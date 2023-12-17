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Palandöken Kayak Merkezinde Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezinde Yılbaşı Yoğunluğu

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kayak severler, mükemmel pistlerde keyifli bir tatil geçiriyor.

Palandöken Kayak Merkezinde Yılbaşı Yoğunluğu
17.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 16:16
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Palandöken'de kayak coşkusu

ERZURUM - Yılbaşına az bir zaman kala Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de hafta sonunda renkli görüntüler yaşandı. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdiler.

Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de 7'den 70'e kayak coşkusu vardı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükler kar yağışı altında kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA
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