Palandöken Kayak Merkezinde Yılbaşı Yoğunluğu

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Palandöken'de kayak coşkusu
ERZURUM - Yılbaşına az bir zaman kala Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.
Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de hafta sonunda renkli görüntüler yaşandı. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdiler.
Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de 7'den 70'e kayak coşkusu vardı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükler kar yağışı altında kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı.
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