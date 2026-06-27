"Terörsüz Türkiye" için 20 km pedal çevirdiler - Son Dakika
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"Terörsüz Türkiye" için 20 km pedal çevirdiler

"Terörsüz Türkiye" için 20 km pedal çevirdiler
27.06.2026 08:59  Güncelleme: 09:03
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Erzurum'da 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla düzenlenen PalanExtreme doğa ve ekstrem sporlar organizasyonunun altıncı gününde 50 sporcu, Karayazı ilçesinde yaklaşık 20 kilometre bisiklet sürdü. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte vatandaşlar da sporculara coşkuyla eşlik etti.

Erzurum'da 50 sporcu, "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, altıncı gününde yaklaşık 20 kilometre pedal çevirdi.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Valiliğinin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun altıncı gününde sporcular, Karayazı ilçesinde Köyceğiz Gölet'inden başlayan bisiklet yarışı yaklaşık 20 kilometre kadar sürdü. Güzergahtaki köylerde ve ilçe merkezindeki vatandaşlar sporcuları karşıladı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından organizasyona katılan sporcular, bisiklet yarışında doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirdi.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, PalanExtreme 2026 etkinliklerinin Karayazı etabının vatandaşların yoğun katılımıyla devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde 'Terörsüz Türkiye' kapsamında PalanExtreme 2026'yı Karayazı ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Dün Köyceğiz Mahallemizde sal yarışlarıyla birlikte buradaki etkinliğimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ve coşkusu bu etkinliği bizler nezdinde daha da anlamlı kılmakta. Bugün inşallah Çıkılgan'daki Kırk Pencereler Mağaralarında gençlik yürüyüşümüzle etkinliğimize başlayacağız. Daha sonrasında Karayazı'mızın meşhur yöresel balığını bütün katılımcılarımıza ikram etmeyi düşünüyoruz. Devamında helikopter gösterileriyle etkinliğimiz sürecek. Sonrasında da yine PalanExtreme kapsamında mağaralarda çeşitli görevlerle etkinliğimiz gece boyu devam edecek ve kampımız kurulacak. Derdimiz, niyetimiz hem bu şekilde 'Terörsüz Türkiye' kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tüm ülkemize duyurmak, aynı zamanda vatandaşımızın da katılımını sağlayarak Karayazı'nın tanıtımını yapmak. İnşallah bu güzel iki günü burada kazasız belasız tamamlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin ilçemize gösterdikleri teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyor, Macera Offroad Kulübümüze de başta Lokman Bey olmak üzere tüm ekibimize buralardaki bu etkinlikleri bizlere kazandırdıkları ve vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Nice barış, kardeşlik ve huzur dolu günlere ülkemizi emanet ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Terörsüz Türkiye' için 20 km pedal çevirdiler - Son Dakika

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