Pamukkale Belediyesi Çalışanları İle İftar Yemeği Düzenlendi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde Pamukkale Belediyesi çalışanları ile iftar yemeği düzenlendi. Duygusal anlar yaşanan iftar yemeğinde konuşan Başkan Örki, "Sevgili kardeşlerim 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Birlikte Pamukkale'miz için gayretle çalıştık. Çok güzel işlere imza attık. Haklarınızı helal edin" dedi.
Pamukkale Belediyesi tarafından personellerin katılımı ile geleneksel olarak düzenlenen Ramazan iftarlarının bu yılki buluşması Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde düzenlendi. İftar yemeğine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi ile Pamukkale Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, çalışanlar ve aileleri katıldı. Pandemi sebebiyle bir yıl gerçekleştirilemeyen Pamukkale Belediyesi çalışanlarını bir araya getirilen iftar yemeği, dördüncü ve Belediye Başkanı Avni Örki'nin belediye başkanı olarak katıldığı son yemek oldu. Yerel seçimlere günler kala düzenlenen akşam yemeğinde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Avni Örki, "Yol arkadaşlarım" dediği belediye çalışanlarından helallik istedi.
"Haklarınızı helal edin"
Pamukkale Belediyesinde görevli tüm çalışma arkadaşlarına teker teker teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bundan 5 sene önce sizlerle ramazan iftarımızda buluştuğumuz günü hatırladık. Aradan geçen yıllar içinde pandemi belası dolayısıyla 1 sene ara vermiştik. Bu bizim 4. iftar buluşmamız oldu. Her bir buluşmamızda benim açımdan bir helalleşme, geçmişin muhasebesini yapma, varsa gönlünü kırdıklarımızın kırıklarını onarma vakti olarak gördüm. Şimdi ki ramazan iftarı ise şahsım açısından çok daha farklı bir anlama da sahip. Çünkü belediye başkanı olarak sizlerle bu son ramazan iftarı olmuş olacak. Dile kolay 5 yıl. İlk göreve geldiğimizde Pamukkale Belediyesinde çok ciddi bir şekilde hedefe kilitlenmek gerektiğini fark ettik ve gözümüzü o hedeften hiç ayırmadık. Milletimizin mutluluğu için, refahı için, huzuru için, çıktığımız bu yolda bahanelerin ardına saklanmadan hizmet etmeye devam ettik. Hizmetlerimizi üretirken, o yok zamanlarda, sizlerin tecrübesi, sizlerin iyi niyetiyle, olmaz denilen işleri hamdolsun başardık. Bakınız Pamukkale Belediyesi Türkiye çapında en fazla yol yapan belediyeler içinde en üstlerde. Pamukkale Belediyesi en fazla spor tesisi yapan belediyeler arasında yerini alıyor. Öyle çok iş başardık ki başardığımız işler Türkiye çapında örnek oldu, birçok birinciliklere imza attık. Birlikte Pamukkale'miz için gayretle çalıştık. Çok güzel işlere imza attık. Sizlerin gayretli çalışmaları, sizlerin iyi niyeti ve samimiyeti sayesinde. Sevgili kardeşlerim 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Varsa sizin üzerinize geçmiş olan bir hakkım sonuna kadar helali hoş olsun. Sizlerden de çok emeğiniz var üzerimde çok hakkınız geçti bu geçen haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.
Zolan'dan Örki'ye övgü sözleri
Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel personel iftarında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Avni başkanımızla biz, çok uzun yıllardır beraber yürüyoruz. En sonunda ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisi de Pamukkale Belediye Başkanı olarak birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadık. Allah'ım bundan sonra daha farklı, daha güzel hizmetler yapmayı kendisine nasip etsin. Ben şunu söyleyeyim Avni başkanımız gerçekten zor şartlar altında belediye başkanlığına başladı. Bu 5 yıllık dönem gerçekten olağanüstü şartlarda geçen bir dönem oldu. Avni başkanımız bu döneme denk geldi. Ama bu şartlar altında bile devasa hizmetler yaptı. Çok eserler bırakarak, iz bırakarak, gök kubbede hoş bir seda bırakarak 31 Mart sonrası bu göreve nokta koyacak inşallah. Allah'ım ona daha güzel görevler nasip etsin" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Pamukkale Belediyesi Çalışanları İle İftar Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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