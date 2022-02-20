Pamukkale'de yenilenen parklar çocukların kullanımına hazır - Son Dakika

- Pamukkale'de yenilenen parklar çocukların kullanımına hazır

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki park sayılarında artış yaparak tüm bu parklarda bakım onarım, yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Oyun grupları yenilenen parklar çocukların kullanımına hazırlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizdeki yeşil alanımızın metrekaresinde ciddi bir artış sağlarken, çocuklarımızı da unutmadık. Tüm parklarımızı bahar aylarına yetiştirerek, ilçemizde neşeli çocuk seslerinin yankılanmasını hedefliyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yeşil alan görünümünü güzelleştirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Başkan Avni Örki göreve geldikten sonra tüm belediye genelinde önemli projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, Pamukkale ilçesinde yeşil alanda kayda değer bir artış sağladı.

Pamukkale'de yeşil alan 1 buçuk milyon metrekareye çıktı

Pamukkale Belediyesi, ilçenin geleceğine yatırım amacıyla çok önemli yapısal projelerle birlikte çevre ve doğa adına da önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. 2019 yılında ilçedeki park sayısı 452 yeşil alan ise 438 bin dekar olurken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden o yıl yaklaşık 563 bin metrekareyi kapsayan 87 adet park Pamukkale Belediyesinin sorumluluğuna girmişti. Bugün ise ilçe genelinde park sayısı 559'a yeşil alan da 1 buçuk milyon metrekareye ulaştı.

"Parklar bahar aylarına hazır"

Pamukkale Belediyesi, ilçe çocukları için yepyeni park alanları oluşturarak, mevcut parklarda da revize çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçedeki parklarda kırık, bozuk ya da eksik oyun gruplarının belirlenerek, düzenli bir program çerçevesinde, bakım onarım ve tadilat işleri yapılırken, ihtiyaç olan parklardaki oyun grupları ise yenileniyor. "İlçemiz genelinde oyun parklarında çocuklarımız oynarken, büyüklerin de sporlarını yapabilecekleri çok güzel park kazanımları sağladık" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizi daha da güzelleştirmek adına mevcut parklarımızda iyileştirmeler yaparken, park sayımızı da artırdık. Yeni park alanları oluşturduk. Pamukkale'mizdeki yeşil alan metrekaresini yaklaşık 1 buçuk milyona ulaştırdık. İlçemizdeki parklar elden geçiriliyor. Çocuklarımızın neşeyle oyun oynayabilecekleri daha güvenli ortamları sağlamak amacıyla parklarımızın oyun grupları olan bölümündeki zeminleri kauçukla kaplıyoruz. Eskiyen oyun gruplarını ise değiştiriyoruz. Amacımız, küçükten büyüğe tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve keyifli park alanları sunmak. Tüm parklarımızdaki, çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak ve havaların da ısınmasıyla ilçemizin parklarında mutlu çocukların sesleri yankılanacak" diye konuştu.