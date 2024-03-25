Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İftara Doğru Programında Konuk Oldu

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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İftara Doğru" programında Pamukkale TV ortak yayını ile DEHA, DRT ve World Türk ekranlarında Ali Sürücüoğlu'nun konuğu oldu.

Pamukkale TV ortak yayını ile DEHA, DRT ve World Türk ekranlarında yayınlanan "Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İftara Doğru" programına Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın katılımıyla Ali Sürücüoğlu'nun konuğu oldu. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen program musiki ile başladı. Musiki sonrası sohbet, Ali Sürücüoğlu'nun, "Ramazan'da genelde böyle enerjilerde insan soluk olur ama size bakıyorum, ekip arkadaşlarıma bakıyorum cam gibi. O cam gibi gözleri, yüzleri görünce bana da bir enerji geliyor" dedi. Ramazan ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları ifade etti, "Çünkü Ramazan gerçekten müthiş bir olay Peygamberimizin Ramazan'a ulaştır duası hamdolsun bizde de aynı şekilde başlıyor. Ramazan'a ulaştığı sürede demek ki bu Ramazan çok önemli bir şey yani. Şimdi o kadar önemli bir şey ki iki milyar Müslüman aynı anda kalpleri atıyor yani aynı anda dua ediyor yani ruhlar bütünleşiyor. Biraz önce dediğim gibi insanın içiyle dışı aynı olmaya başlıyor, saydamlık yaşıyor temizleniyor. Mükemmel bir olay. Dolayısıyla herkesin Ramazanını ben de kutluyorum Allah bayrama ulaştırsın diyelim inşallah" şeklinde konuştu.

"16 Saat aç kalan insan sağlık için çok iyi bir reçete"

Rektör Kutluhan konuşmasının devamında, "Şu anda biliyorsunuz moda olan bir diyet sistemi var intermittent fasting (IF). İşte bir gün 16 saat ya da 14-16 saatlik aç kalma ile yapılan bir diyet. Şimdi burada çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Biz zannediyoruz ki Ramazan ruhumuza şenlik. Öyle zannediyoruz ama bunu yıllar yüz yıllar önce Peygamberimiz demiş ve biz şimdi bunu yine batıdan öğreniyoruz. 16 saat aç kalan insan vücudunda kansere çevirecek tüm metabolitlerin o kötü materyalin hepsinin yok edildiği ve açlığın insan vücudu için sıhhat sağladığı başka bir ifadeyle sağlık için çok iyi bir reçete olduğu şu anda ortaya konuldu. Bu Ramazan'a tabi biraz gönlü yine buruk girdik. Gazze olayları devam ediyor. Siyonizm'in vahşeti devam ediyor. Gerçekten bilmiyorum yani. İnşallah hallolur diye düşünüyoruz. O bizim yüreklerimizi burkan bir olay. Ramazan dualarıyla inşallah." dedi. - DENİZLİ