Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami uyarısı verildi - Son Dakika
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Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami uyarısı verildi

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USGS, Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimleri için 3 saatlik tsunami uyarısı yayımlandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı.

Panama'nın güney kesimlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak açıklarken, daha sonra 7.6 olarak güncelledi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssünün seyrek nüfuslu bir bölgedeki kırsal La Pitaloza yerleşim yeri yakınları olduğu belirtildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları ve durum değerlendirmeleri sürerken, ilk açıklamalarda can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların ev ve iş yerlerini tahliye ederek, sokaklara çıktığı bildirildi. Sarsıntıların başkent Panama'nın yanı sıra komşu ülke Kosta Rika'da da hissedildiği belirtildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından gelecek 3 saat için Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı. Uyarıda, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii ada eyaleti için de tsunami riski bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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