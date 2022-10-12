Pandemide kurulan küçük atölyeden geri dönüşüme büyük destek - Son Dakika
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Pandemide kurulan küçük atölyeden geri dönüşüme büyük destek

12.10.2022 00:58
Pandemide kurulan küçük atölyeden geri dönüşüme büyük destek

Düzce'de yaşayan Zümrüt Güner, pandemi döneminde kurduğu atölyesinde eski ev eşyalarını restore ederek, yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Düzce'de yaşayan Zümrüt Güner, pandemi döneminde kurduğu atölyesinde eski ev eşyalarını restore ederek, yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Akçakoca'da ikamet eden 50 yaşındaki Zümrüt Güner, pandemi döneminde kendisine geri dönüşüm atölyesi kurmaya karar verdi. Yaklaşık 2 yıl önce atölyesini kuran Güner, burada birbirinden farklı geri dönüşüm çalışmalarına imza attı. Kullanılmayan eski ev eşyalarını kurduğu atölyesinde yenileyen 50 yaşındaki Zümrüt Güner, geri dönüşüme katkı sunuyor. Aynı zamanda Güner, sadece kendi eşyalarını değil, kendisine getirilen eski eşyaları da atölyesinde yeniliyor. Hem aile ekonomisine hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlayan Zümrüt Güner, birçok eşyayı eskisinden daha güzel hale getiriyor.

Hayat pahalılığından dolayı vatandaşların yeni eşya almakta zorluk yaşadığını söyleyen Güner, "Eski eşyalarını yeniden hayat vererek canlandırıyoruz. Sehpalar, çeyiz kutularını çocuk oyuncak kutusu yapıyoruz. Duvar süslerinin konulması için çeşitli aksesuarları onararak kullanıma hazırlıyoruz. Eski duvar saatlerinin ahşap kısımlarını onarıyoruz, evde bulunan eskimiş her türlü eşyaları değerlendiriyoruz" dedi.

"İşe yaramak çok güzel bir duygu"

Çalışan arkadaşlarının çocuklarıyla atölyesinde vakit geçirdiğini, onları geri dönüşüme teşvik ettiğini belirten Güner, "Çalışan hanımların çocuklarına da boyama çalışması öğretiyorum. Birlikte kitap okuma saatleri düzenliyoruz. Amacımız, çocuklarımızı bu sanatla buluşturmak ve özellikle cep telefonunu sıkça kullanmamalarını sağlamak. İşe yaramak çok güzel bir duygu. Evde boş oturmaktan çok daha iyi. Bu şekilde zamanı değerlendiriyorum" diye konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pandemide kurulan küçük atölyeden geri dönüşüme büyük destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pandemide kurulan küçük atölyeden geri dönüşüme büyük destek - Son Dakika
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