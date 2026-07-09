Papağanını kurtardı, kendisi mahsur kaldı - Son Dakika
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Papağanını kurtardı, kendisi mahsur kaldı

Papağanını kurtardı, kendisi mahsur kaldı
09.07.2026 14:10  Güncelleme: 14:12
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde, karşı kıyıya uçan papağanını kurtarmak isteyen turist dönüş yolunda dengesini kaybedip yaralanarak mahsur kaldı. Esnaf ve zabıta ekiplerinin yardımıyla kurtarılan turist hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde, karşı kıyıya uçan papağanını kurtarmak isteyen turist dönüş yolunda dengesini kaybedip yaralanarak mahsur kaldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde ilginç bir kurtarma olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir turistin papağanı dereyi aşarak karşı kıyıya uçtu. Papağanını kurtarmak için dereyi geçen turist, papağanı güvenli bir şekilde almayı başardı. Ancak dönüş yapmak isterken dengesini kaybederek yaralandı ve dere kenarında mahsur kaldı. Olayı fark eden Galerdüzü esnafı ile Çamlıhemşin Belediyesi zabıta memurları hızla bölgeye ulaştı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla mahsur kalan turist bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Kurtarılan turist, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, 3. Sayfa, Zabıta, turist, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

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