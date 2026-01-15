Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti - Son Dakika
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti
15.01.2026 13:39  Güncelleme: 13:44
Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı.

Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöpün arasında bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Hüseyin Ertürk, bir elinde çöp bir elinde de içerisinde 110 bin TL olan poşetle evden çıktıktan sonra çöp yerine para dolu poşeti çöpe attı. Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, parayı yatırmak için gittiği banka elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı. Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye tekrar gitti ama çöplerin toplandığını görünce bir şok daha yaşadı.

İçerisinde 110 bin TL olan poşet çöplükte bulunarak sahibine teslim edildi

Ardından durum mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirildi. Hemen harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöplerin toplandığı alanda didik didik arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Bulunan para ise sahibi Hüseyin Ertürk'e tastamam teslim edildi. Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, parayı bularak rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

"O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım"

Çöp yerine elindeki para dolu poşeti çöp kutusuna attığını ve durumu bankada fark ettiğini söyleyen esnaf Hüseyin Ertürk, "Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

"2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti çöplükte bularak sahibine teslim ettik"

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu ise kaybeden parayı eksiksiz sahibine telim ettiklerini söyleyerek, "Vatandaşımız çöpe çöp yerine yanlışlıkla içerisinde para dolu poşeti atmış. Durum bize iletildiğinde hemen aracı tespit ederek harekete geçtik. Çöp arabasını boşalttıktan sonra yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti bularak sahibine teslim ettik. Vatandaşımız parasını kaybedince şok geçirmişti ama biz parayı bulup teslim edince büyük bir mutluluk yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

