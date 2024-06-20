Park halindeki kamyon kurşunlandı - Son Dakika
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Yerel

Park halindeki kamyon kurşunlandı

Çorum'da park halindeki bir kamyona kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kamyonda bulunan sürücü şans eseri yaralanmazken, park halindeki bir TIR da hasar gördü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

20.06.2024 20:38
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Park halindeki kamyon kurşunlandı

ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce park halindeki bir kamyona silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Aşağı Sanayi Sitesi ÇESOB binası arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halindeki kamyona silahlı saldırı düzenleyerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı esnasında kamyonda bulunan sürücü sans eseri yaralanmazken, sacmaların isabet ettiği park halinde bulunan bir TIR'da hasar meydana geldi.

Polis ekipleri silahla saldırı olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Çorum, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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