Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

12.05.2022 21:43

Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi Antalya'da park halindeki yabancı plakalı BMW marka lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da park halindeki yabancı plakalı BMW marka lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alanya ilçesi Dinek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsveç plakalı park halindeki BMW marka lüks otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlk müdahalede bulunan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesiyle alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Lüks otomobilin motor kısmında çıkan yangının sebebi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin sonunda kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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