Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; "Kastamonu'ya yakışan bir yerleşke oldu" - Son Dakika
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; "Kastamonu'ya yakışan bir yerleşke oldu"

19.07.2022 15:33
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; "Kastamonu'ya yakışan bir yerleşke oldu"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çalışmaların tamamlandığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kente yakışan bir yerleşke olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çalışmaların tamamlandığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kente yakışan bir yerleşke olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bayramlaşma programlarını dış birimlerde sürdürdü. Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz ve Resul Köprülü ile dış birim personelleriyle bayramlaşan Başkan Vidinlioğlu, çalışanlara şehre hizmet noktasında göstermiş oldukları özveriden ötürü teşekkür etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni yerleşke alanını da ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, yapılan yerleşkenin kente yakıştığını söyledi.

Yerleşkede inşa edilen tam otomasyonlu seralarda üretimin sürdüğünü belirten Vidinliığlu, "Kastamonu'ya yakışan bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü şehrimize kazandırdık. Son olarak peyzaj düzenlemesi de tamamlandı. Çok güzel bir yerleşke oldu. Bu alan içerisinde bulunan tam otomasyonlu seralarımız da üretimlerimiz sürüyor. Biliyorsunuz ben üretime çok önem veriyorum. Özellikle atalık tohumlarımıza sahip çıktığımız, hemşehrilerimizi üretime sevk ettiğimiz ücretsiz fide dağıtımlarının benim için ayrı bir yeri var. Toprakla barışmalı, atalık tohumlarımıza sahip çıkmalı ve üretmeliyiz. Çocuklarımız domatesin, salatalığın ve biberin markette yetişen sebzeler olmadığı öğrenmeli. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz toprağın ne denli önemli olduğunu bizzat görmeli. Üretmenin hazzını tatmalı. Topyekün üreten Kastamonu için omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki yıl da atalık tohumlardan elde ettiğimiz fideleri hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu doğrultuda sizlerin üzerinize düşeni yapacağınızdan eminim. Tüm ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; 'Kastamonu'ya yakışan bir yerleşke oldu' - Son Dakika

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