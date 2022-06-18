Parklar yenileniyor - Son Dakika
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Parklar yenileniyor

18.06.2022 11:44
Parklar yenileniyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mevcut parkların bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yaparken bir yandan da mahallelerimize yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Vatandaşların, çocuklarıyla güven içinde parklarımızda vakit geçirmelerini sağlamaları, keyifli anları yaşamaları için parklarımızdaki temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam edecek. - KÜTAHYA

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Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında KÜKAB'a yönetim binası KÜKAB'a yönetim binası
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Parklar yenileniyor - Son Dakika

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