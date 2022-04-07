Parklarda bahar temizliği başladı - Son Dakika
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Parklarda bahar temizliği başladı

07.04.2022 14:37

Parklarda bahar temizliği başladıBURSA Osmangazi Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Parklarda bahar temizliği başladı

BURSA Osmangazi Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı. Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, rengarenk görüntüleriyle baharı karşıladı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için ilçe genelindeki parklarda geniş çaplı bir bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalara ilk olarak Çiftehavuzlar Şehit Erkan Bamur Parkı'ndan başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki oturma ve oyun gruplarını boyayarak yeniledi. Parkın yeşil alan bölümündeki çimler kesilirken, ağaç ve bitkilerin bakımı ve budanması yapıldı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yeni görüntüleri ile göz doldurdu. Park ve bahçelerin yenilenmesi Osmangazili vatandaşları da oldukça mutlu etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların bahar aylarının keyfini çıkaracağı park ve bahçeleri daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı bir hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Dündar, vatandaşların temiz ve nezih bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri adına ilçe genelindeki tüm parklarda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Parklarda bahar temizliği başladı
Parklarda bahar temizliği başladı
Parklarda bahar temizliği başladı

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Parklarda bahar temizliği başladı - Son Dakika


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