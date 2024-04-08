Patenli genç minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı

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Patenli gencin yürekleri ağza getiren yolcuğu kamerada

Patenle yolcu minibüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı

BURSA - Bursa'da akan trafikte yolcu minibüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayaklarında paten bulunan bir genç, toplu taşıma minibüsünün arkasına takıldı. Aracın arkasına tutunarak yolculuk yapan genci fark etmeyen minibüs şoförü ise bir süre seyre devam etti. Gencin tehlikeli yolcuğu kameraya yansırken, görüntülendiği anladığı an tutunduğu aracı bırakmak zorunda kaldı. Yürekleri ağza getiren yolculuk 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı feci kazayı hatırlattı.

(SA-ABÖ-İHS)