PATİLER TOPLULUĞU TEPEBAŞI DOĞAL YAŞAM MERKEZİ\'NI ZİYARET ETTİ

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patiler Topluluğu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokaktaki patili dostların bakımlarını, tedavilerini sürdürürken misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan MAKÜ Patiler Topluluğu, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, merkez yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca merkezde bulunan patili dostların özellikleri, bakımları ve gerçekleştirilen tedaviler hakkında da ayrıntılı şekilde yetkililer tarafından bilgi verildi. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR