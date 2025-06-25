Patnos Belediyesi\'nden Su Altyapısına Önemli Yenilikler

İlçenin su ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Patnos Belediyesi, su altı kaynaklarını yenileyerek altyapıyı daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Belediyesi tarafından ilçenin su altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir çalışma başlatıldı. Su altı kaynaklarının yenilenmesi için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, Patnos halkının su ihtiyacını kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

İlçenin mevcut su kaynaklarını modernize ederek daha verimli hale getirmeyi amaçlayan belediye, bu kapsamda gerekli tüm planlamaları yaparak sahada kararlı adımlarla ilerliyor. Yetkililer, Patnos'un hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için altyapı hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - AĞRI