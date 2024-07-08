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Patnos'ta aranan şahıs yakalandı

AĞRI - Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, başarılı bir operasyonla aranan şahsı adalete teslim etti.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.İ.'nin izini sürerek saklandığı yeri tespit etti. Şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında Y.İ.'nin üzerinde yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Y.İ., yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla yürütülen çalışmaların bir göstergesi olarak kamuoyunda büyük takdir topladı.