Patnos'ta Dünya Balıkçılık Günü'nde öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Patnos'ta Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Aktepe Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katıldığı programın sonunda öğrencilere balık ikram edildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konusunda bilgi verilirken, programın sonunda öğrencilere balık ikram edildi.
Patnos ilçesindeki Aktepe Yatılı Bölge Okulu'nda Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin yer aldığı programda öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve balık tüketiminin faydaları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca su kaynaklarının ve balık türlerinin korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Bilgilendirme programının sona ermesinin ardından okul yönetimi tarafından öğrencilere öğle yemeğinde balık ikramında bulunuldu. Eğitimle başlayan etkinlik, balık ikramı ve öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından son buldu.
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