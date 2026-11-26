Ağrı'nın Patnos ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konusunda bilgi verilirken, programın sonunda öğrencilere balık ikram edildi.

Patnos ilçesindeki Aktepe Yatılı Bölge Okulu'nda Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin yer aldığı programda öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve balık tüketiminin faydaları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca su kaynaklarının ve balık türlerinin korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bilgilendirme programının sona ermesinin ardından okul yönetimi tarafından öğrencilere öğle yemeğinde balık ikramında bulunuldu. Eğitimle başlayan etkinlik, balık ikramı ve öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından son buldu.