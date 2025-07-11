Patnos\'ta Kira Artışları Öğretmenleri Zorluyor

Patnos Eğitim Bir-Sen Patnos İlçe Temsilcisi Ayhan Keleş, son dönemde artan kira fiyatlarının öğretmenler ve kamu çalışanlarını geçim sıkıntısına sürüklediğini belirterek, kira yardımı talebini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son dönemde hızla artan kira fiyatları kamu çalışanlarını zor durumda bırakıyor. Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Temsilcisi Ayhan Keleş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özellikle öğretmenlerin bu artıştan ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Keleş, açıklamasında şunları kaydetti: "Son zamanlarda ilçemizde kira fiyatlarında yaşanan ani yükselişler ve farklı uygulamalar, başta öğretmenler olmak üzere kamu çalışanlarını ciddi manada rahatsız etmektedir. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde talep ettiğimiz kira yardımının ne kadar haklı bir talep olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Geçim şartlarının ağırlaştığına dikkat çeken Keleş, "Beklentilerin hiçbir şekilde enflasyona yaklaşmadığı, maaş ve ücretlerin yoksulluk ile açlık sınırı arasında sıkıştığı bir dönemde kira fiyatlarındaki bu denli artış kamu çalışanlarını geçinemez hale getirmiştir." dedi.

Kira yükü nedeniyle öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin arttığını belirten Keleş, kamu çalışanlarına kira yardımının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ev sahiplerine ve apart işletmecilerine de çağrıda bulunan Ayhan Keleş, kira oranlarının makul ve karşılanabilir düzeyde tutulması gerektiğini söyledi. Yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarını ortak hareket etmeye davet eden Keleş, "Patnos Eğitim Bir-Sen olarak bu sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu. - AĞRI