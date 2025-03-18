Patnos\'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler Öğrencilerin güvenliği için Patnos Meslek Yüksek Okulu ve öğtenci yurdu önünce sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez asayiş uygulaması yapıyor. Uygulama, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak ve ortaya çıkması muhtemel asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleşen uygulama kapsamında, 340 şahıs ve 121 araç sorgulandı. Uygulama sırasında, özellikle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde devriye gezen polis ekipleri, çevredeki şüpheli durumları titizlikle inceledi. Ekipler, araçlar üzerinde de denetimlerde bulunarak, trafik kurallarına uymayan bir çok araca cezai işlem uyguladı.

Uygulamanın, öğrenci yurtlarında güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve öğrencilerin huzur içinde eğitimlerini sürdürebilmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, yetkilileri asayiş uygulamalarının düzenli olarak yapılacağını ve kamu güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Yetkililer, özellikle öğrenci yurtları çevresinde daha sıkı denetimler yapılarak, suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Patnos Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Varol yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyetini dile getirirken şunları söyledi, Müdür Varol, "Okulumuzun ve öğrencilerimizin bu uygulama sayesinde daha güvenli ve da emniyetli olduğunu görüyoruz, uygulama olmadan önce okulumuzun çevresinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kol gezdiği anlara şahitlik ediyorduk, ama şimdi ilçe emniyet müdürlüğümüze bağlı ekiplerin sabah akşam yaptıkları uygulama sayesinde gayet rahat ve güveli bir ortamda öğrencilerimiz çarşı merkezine,yurtlarına ve derslerine gidip geliyorlar. Bu tür uygulamalar öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için büyük önem taşıyor, bu vesileyle İlçe Emniyet Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - AĞRI