Patnos'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Patnos'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları

Patnos\'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları

Patnos'ta öğrenci güvenliği için günde iki kez asayiş uygulaması yapılıyor, 340 şahıs sorgulandı.

18.03.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler Öğrencilerin güvenliği için Patnos Meslek Yüksek Okulu ve öğtenci yurdu önünce sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez asayiş uygulaması yapıyor. Uygulama, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak ve ortaya çıkması muhtemel asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleşen uygulama kapsamında, 340 şahıs ve 121 araç sorgulandı. Uygulama sırasında, özellikle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde devriye gezen polis ekipleri, çevredeki şüpheli durumları titizlikle inceledi. Ekipler, araçlar üzerinde de denetimlerde bulunarak, trafik kurallarına uymayan bir çok araca cezai işlem uyguladı.

Uygulamanın, öğrenci yurtlarında güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve öğrencilerin huzur içinde eğitimlerini sürdürebilmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, yetkilileri asayiş uygulamalarının düzenli olarak yapılacağını ve kamu güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Yetkililer, özellikle öğrenci yurtları çevresinde daha sıkı denetimler yapılarak, suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Patnos Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Varol yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyetini dile getirirken şunları söyledi, Müdür Varol, "Okulumuzun ve öğrencilerimizin bu uygulama sayesinde daha güvenli ve da emniyetli olduğunu görüyoruz, uygulama olmadan önce okulumuzun çevresinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kol gezdiği anlara şahitlik ediyorduk, ama şimdi ilçe emniyet müdürlüğümüze bağlı ekiplerin sabah akşam yaptıkları uygulama sayesinde gayet rahat ve güveli bir ortamda öğrencilerimiz çarşı merkezine,yurtlarına ve derslerine gidip geliyorlar. Bu tür uygulamalar öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için büyük önem taşıyor, bu vesileyle İlçe Emniyet Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sağlık, Asayiş, Patnos, trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı 2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı
Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
08:22 Hayatını kaybeden Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:37 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
14:34 Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 10:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Patnos'ta Öğrenci Güvenliği İçin Asayiş Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.