Patnos\'ta VEFA Projesi ile Sosyal Destek Artıyor

11.04.2026 16:39
Patnos'ta yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik VEFA Projesi hizmetleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Patnos Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen VEFA Projesi kapsamında, ilçede yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetler aralıksız şekilde devam ediyor.

Proje kapsamında oluşturulan ekipler, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerini düzenli olarak ziyaret ederek hem fiziki hem de sosyal destek sağlıyor. Özellikle temizlik hizmetleri başta olmak üzere günlük yaşamı kolaylaştırıcı birçok alanda destek sunan ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda devletin şefkat elini de birebir hissettiriyor.

Ev temizliği, kişisel bakım desteği ve çeşitli sosyal yardımlarla yürütülen çalışmalar, ilçe genelinde büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. VEFA Projesi sayesinde yalnız yaşayan yaşlı bireyler ile bakıma muhtaç vatandaşlar kendilerini daha güvende hissederken, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden biri de Patnos'ta hayata geçiriliyor.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu da yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, projenin önemine dikkat çekti. Kaymakam Dertlioğlu, "Devletimizin en önemli görevlerinden biri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaktır. VEFA Projesi ile özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Dertlioğlu ayrıca, "Bu proje sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda gönüllere dokunan bir hizmettir. Vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek, onların dualarını almak bizim için en büyük kazançtır. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzü daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaymakamlık öncülüğünde sürdürülen VEFA Projesi ile Patnos'ta sosyal dayanışma ruhu her geçen gün daha da güçlenirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

