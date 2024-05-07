PAÜ Öğrencileri Gazze Katliamına Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
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PAÜ Öğrencileri Gazze Katliamına Destek İçin Yürüdü

PAÜ Öğrencileri Gazze Katliamına Destek İçin Yürüdü

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Gazze katliamının son bulması ve Amerika'daki üniversitelerde başlatılan çadır nöbetine destek amacıyla PAÜ öğrenci toplulukları ile düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, dekanlar, idari birim yöneticileri, akademik ve idari personel, PAÜ öğrencileri de katıldı. Rektör Kutluhan, yürüyüş sonunda Filistin için çadır kurma eylemi yapacaklarını ve tüm öğrenci ve hocaları da bu nöbete davet ettiğini belirtti.

07.05.2024 09:36
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DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Gazze katliamının son bulması için ve Amerika'daki üniversitelerde başlatılan çadır nöbetine destek amacıyla PAÜ öğrenci toplulukları ile düzenlenen yürüyüşe katıldı.

PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesinin Denizli Polisevi tarafındaki kapısından PAÜ Merkez Yemekhaneleri önünde biten yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, dekanlar, idari birim yöneticileri, akademik ve idari personel, PAÜ öğrencileri eşlik ettiler.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yürüyüş sonunda şunları ifade etti:

"Filistin için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Çadır kurma eylemimiz ise 13-17 Mayıs tarihleri arası kampüsümüzde olacak. Farklı özellikleri olan on adet çadır kuracağız ve orada 7/24 nöbet tutacağız. Basınımızı, tüm öğrencilerimizi ve hocalarımızı da çadır nöbetine davet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PAÜ Öğrencileri Gazze Katliamına Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

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