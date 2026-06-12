Pazar'da Balıkçı Köyü'nden Kafes Balıkçılığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pazar'da Balıkçı Köyü'nden Kafes Balıkçılığına Tepki

12.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçılar Köyü sakinleri, kafes balık çiftliği projesine karşı eylem düzenleyerek tepki gösterdi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinleri, sahile kurulması planlanan kafes balık çiftliği projesine karşı tepkilerini sürdürüyor. Zelek Limanı'nda toplanan köylüler adına konuşan Hacer Yurtsever, "Bu proje küçük balıkçının ekmeğine, halkın ortak yaşam alanına, geleneksel balıkçılık kültürüne, denizin ekolojik dengesine ve Rize Artvin Havalimanı'nın uçuş güvenliğine doğrudan müdahaledir" dedi.

Pazar ilçesinde, Zelek Limanı açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliğine karşı Balıkçı Köyü halkı protesto eylemi düzenledi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da katıldığı protestoda balıkçılar, geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Zelek Limanı'nda toplanan köylüler, yaptıkları basın açıklamasıyla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Eyleme Pazar halkı ve yurttaşların yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Hacer Yurtsever, projeye karşı olduklarını söyledi. Projeyi halkın ortak yaşam alanına müdahale olarak değerlendirdiklerini söyleyen Yurtsever, "Pazar halkı denizinde kafes istemiyor. Bize Pazar Balıkçı Köyü açıklarında yeniden gündeme getirilen kafes balıkçılığı projesi yalnızca bir yatırım meselesi değildir. Bu proje küçük balıkçının ekmeğine, halkın ortak yaşam alanına, geleneksel balıkçılık kültürüne, denizin ekolojik dengesine ve Rize Artvin Havalimanı'nın uçuş güvenliğine doğrudan müdahaledir. Daha önce halkımızın yoğun itirazları üzerine bu projenin hayata geçirilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılmış, sözler verilmiştir. Bugün aynı projenin yeniden başlatılması Pazar halkının iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

"DENİZLER BİRKAÇ ŞİRKETİN KAR ALANI DEĞİLDİR"

"Asla pes etmeyeceğiz, susmayacağız, geri adım atmayacağız" diyen Yurtsever, şöyle devam etti:"

"Denizimizi, yaşam alanlarımızı ölünceye kadar koruyacağız. Pazar halkının istemediği, geçim kaynaklarını tehdit eden, çevresel dengeyi bozan ve uçuş güvenliği gibi kamusal bir riski yok sayan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Denizler birkaç şirketin kar alanı değildir. Deniz halkındır, balıkçınındır, gelecek kuşaklarındır. Buradan siyasi idareye, ilgili bakanlıklara ve yetkili kurumlara açık çağrımızdır, verilen sözlerin arkasında durun. Pazar halkının ve balıkçıların iradesine saygı gösterin. Ekmeğimize dokunmayın. Bu yanlıştan ivedilikle dönün. Bu halk kendisine yapılan iyiliği unutmadığı gibi kendisine reva görülen haksızlığı asla unutmayacaktır. Bu nedenle denizine, ekmeğine, geleceğine ve haklarına, bedeli ne olursa olsun geçmişte olduğu gibi yarın da sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

"BU HALK İSTEMİYORSA SİZ BUNU YAPAMAZSINIZ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "Biz çok alışığız aslında sabahın erken saatlerinde bir operasyon yapılmasına. Çok alışığız Türkiye'de. Bugün de Pazar'ın Zelek Limanı'nda yaşanan şey aynı. Sabahın erken saatlerinde istenmeyen, beklenmeyen bir operasyonla Kuzuoğlu Balıkçılık bir adet kafesi gelip buraya yerleştirdi. Bu firma, iktidar tarafından büyütülmeye çalışılan bir firmadır. Bu kafesin kurulmasının nedeni 4,5 milyon dolarlık bir hibe projesi almaktır. Ama halk şunu bilsin, bu kafes buraya konduğu anda bu saha 30 yıl boyunca bu şirkete ait olur. Bu iş bireysel teminatla olmaz. Bu iş yasayla olur. 4,5 milyon dolarlık hibe neden Zelek'teki balıkçıya, çay üreticisine verilmiyor? Neden bir şirkete veriliyor? Bu, halkı kandırmaktır. Bu, kamu kaynağının çarçur edilmesidir. Eğer 15 gün içinde bu kafes kaldırılmazsa, Zelek halkı gider o kafesi kendisi kaldırır. Bu halk istemiyorsa siz bunu yapamazsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazar'da Balıkçı Köyü'nden Kafes Balıkçılığına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabahattin Bademci Sabahattin Bademci:
    haklı bir tepki göstermişler bu halk ama ne yazık ki bugün de gördüğümüz gibi halkın sesi bazen duyulmuyor bazı şirketlerin çıkarları halkın çıkarlarından öne geçiyor bu yanlış bir uygulamadır ve devlet bu noktada daha dikkatli davranması gerekirdi 0 0 Yanıtla
  • Erem Company Erem Company:
    iyi ki halk tepki gösteriyor da bu şekilde haklı sesin duyulması sağlanıyo ama acaba ne kadar etkili olur bilmem 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Turhan Ahmet Turhan:
    bu kafes balıkçılığı projesine karşı olan halk haklı buluyorum açıkçası teknolojinin gelişmesiyle birlikte deniz ekosistemini korumak daha da önemli hale geldi küçük balıkçıların geçim kaynağını tehdit etmek doğru değil devlet bu tür projeleri halkla istişare ettikten sonra uygulamaya koymalı bence 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:58:08. #7.13#
SON DAKİKA: Pazar'da Balıkçı Köyü'nden Kafes Balıkçılığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.