Pazar'da Balıkçı Köyü'nden Kafes Balıkçılığına Tepki

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinleri, sahile kurulması planlanan kafes balık çiftliği projesine karşı tepkilerini sürdürüyor. Zelek Limanı'nda toplanan köylüler adına konuşan Hacer Yurtsever, "Bu proje küçük balıkçının ekmeğine, halkın ortak yaşam alanına, geleneksel balıkçılık kültürüne, denizin ekolojik dengesine ve Rize Artvin Havalimanı'nın uçuş güvenliğine doğrudan müdahaledir" dedi.

Pazar ilçesinde, Zelek Limanı açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliğine karşı Balıkçı Köyü halkı protesto eylemi düzenledi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da katıldığı protestoda balıkçılar, geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Zelek Limanı'nda toplanan köylüler, yaptıkları basın açıklamasıyla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Eyleme Pazar halkı ve yurttaşların yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Hacer Yurtsever, projeye karşı olduklarını söyledi. Projeyi halkın ortak yaşam alanına müdahale olarak değerlendirdiklerini söyleyen Yurtsever, "Pazar halkı denizinde kafes istemiyor. Bize Pazar Balıkçı Köyü açıklarında yeniden gündeme getirilen kafes balıkçılığı projesi yalnızca bir yatırım meselesi değildir. Bu proje küçük balıkçının ekmeğine, halkın ortak yaşam alanına, geleneksel balıkçılık kültürüne, denizin ekolojik dengesine ve Rize Artvin Havalimanı'nın uçuş güvenliğine doğrudan müdahaledir. Daha önce halkımızın yoğun itirazları üzerine bu projenin hayata geçirilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılmış, sözler verilmiştir. Bugün aynı projenin yeniden başlatılması Pazar halkının iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

"DENİZLER BİRKAÇ ŞİRKETİN KAR ALANI DEĞİLDİR"

"Asla pes etmeyeceğiz, susmayacağız, geri adım atmayacağız" diyen Yurtsever, şöyle devam etti:"

"Denizimizi, yaşam alanlarımızı ölünceye kadar koruyacağız. Pazar halkının istemediği, geçim kaynaklarını tehdit eden, çevresel dengeyi bozan ve uçuş güvenliği gibi kamusal bir riski yok sayan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Denizler birkaç şirketin kar alanı değildir. Deniz halkındır, balıkçınındır, gelecek kuşaklarındır. Buradan siyasi idareye, ilgili bakanlıklara ve yetkili kurumlara açık çağrımızdır, verilen sözlerin arkasında durun. Pazar halkının ve balıkçıların iradesine saygı gösterin. Ekmeğimize dokunmayın. Bu yanlıştan ivedilikle dönün. Bu halk kendisine yapılan iyiliği unutmadığı gibi kendisine reva görülen haksızlığı asla unutmayacaktır. Bu nedenle denizine, ekmeğine, geleceğine ve haklarına, bedeli ne olursa olsun geçmişte olduğu gibi yarın da sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

"BU HALK İSTEMİYORSA SİZ BUNU YAPAMAZSINIZ"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "Biz çok alışığız aslında sabahın erken saatlerinde bir operasyon yapılmasına. Çok alışığız Türkiye'de. Bugün de Pazar'ın Zelek Limanı'nda yaşanan şey aynı. Sabahın erken saatlerinde istenmeyen, beklenmeyen bir operasyonla Kuzuoğlu Balıkçılık bir adet kafesi gelip buraya yerleştirdi. Bu firma, iktidar tarafından büyütülmeye çalışılan bir firmadır. Bu kafesin kurulmasının nedeni 4,5 milyon dolarlık bir hibe projesi almaktır. Ama halk şunu bilsin, bu kafes buraya konduğu anda bu saha 30 yıl boyunca bu şirkete ait olur. Bu iş bireysel teminatla olmaz. Bu iş yasayla olur. 4,5 milyon dolarlık hibe neden Zelek'teki balıkçıya, çay üreticisine verilmiyor? Neden bir şirkete veriliyor? Bu, halkı kandırmaktır. Bu, kamu kaynağının çarçur edilmesidir. Eğer 15 gün içinde bu kafes kaldırılmazsa, Zelek halkı gider o kafesi kendisi kaldırır. Bu halk istemiyorsa siz bunu yapamazsınız" şeklinde konuştu.