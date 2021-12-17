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Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu - Son Dakika

Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu

17.12.2021 12:06
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu

Kayseri'de semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu elma oldu.

Kayseri'de semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu elma oldu.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında en çok zamlanan ürün elma oldu. Geçtiğimiz günlerde 3 TL'ye satılan elma bu hafta pazar tezgahlarında 5 TL'yi gördü. Elmanın normalden fazla fiyata satıldığını dile getiren pazarcı Furkan Mağara, "Pazarlarımızda durumlar pek iç açıcı değil. Fiyatlar genel olarak mevsimlerine göre pahalı. Örnek verecek olursak, nar 6,5 TL ile 7,5 TL arasında değişiyor. Geçmişte 8 TL'leri de gördüğü oldu. Elmada aynı şekilde 3 TL'ye ya da 3 kilosu 10 TL'ye satılması gerekirken, kilosu 5 TL'ye satılıyor. Meyve halinde elma 4,5 TL'ye satılıyor. 2. kalite elmalar var ufak elmalar 3,5 TL ile 4 TL arasında satılıyor. Yani elma şu anda 2 TL fazlaya satılıyor. Nar yine aynı şekilde 6-7 TL arasında satılıyor. Şu anda mandalina ve portakal ucuz. Bizimde kar marjımız düştü. Pazarda kullandığımız poşetin kilosu 40 TL yani tanesi 50 kuruşa denk geliyor. Sebzeler biraz pahalı ama mevsimiz olmadığı için salatalık 10 TL'ye satılıyor. Mevsimi olmadığı için ve tüketilmediği için fiyatı bu şekilde" dedi.

Ürünlerdeki artışın giderlere bağlı olduğunu söyleyen Mağara, "Elmanın yüksek olmasının sebebi, buzhanede beklemesi. Buzhanede olmasından dolayı elektrik yakıyor. Yeri geliyor yakıt yakıyor ve jeneratör kullanılıyor. Bu ürünün tezgaha gelmesi için bir enerji sarf ediliyor. Bunun da karşılığı pahalı ve fiyatlara yansıyor. Elektriğe zamlar geliyor. Buzhane kirasına zamlar geliyor. Fiyatlar yerinde durmuyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Nar yine aynı şekilde ilaçlaması var. Aynı şekilde buzhanelere konuyor. Uzak bölgelerden geliyor. Ürünlerin buraya getirilmesi için de yakıt yakılıyor. Bu da aynı şekilde ürünün fiyatına yansıyor. Vatandaşlarımız pazarı tercih etsinler. Marketlerden insaflıyız. 50 kuruş ile 1 TL ile ürün satıyoruz. Bize bir poşetin fiyatı 50 kuruş zaten. Vatandaşlarımız boğazlarından kısarak, dövize yatırım yapıyor. Dövizle yiyeceğin alakası yok. Vatandaşlarımız pazar dahil genel olarak hiçbir şeyi tercih etmiyorlar. O yüzden şu an da pazarlarımız boş. Bu da bizim ekonomimizi etkiliyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu
Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu

Türk Lirası, Kayseri, Nar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarda zam şampiyonu 'elma' oldu - Son Dakika


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