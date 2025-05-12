Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin\'den Kadınlarla Anlamlı Buluşma

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin haftanın ilk iş gününde ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede özel ihtiyaç çocukları olan kadınları ziyaret etti. Başkan Tekin, kadınların geçmiş anneler gününü kutlarken, aynı zamanda kadınların toplumdaki gücüne ve direncine saygı duruşu niteliğinde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Her bir annenin hikayesini büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Tekin, onların hayat mücadelesine, fedakarlıklarına ve sevgi dolu yüreklerine ortak oldu.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, Başkan Tekin, "Pazaryeri'nin ilk kadın belediye başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana ilçedeki kadınlara her alanda destek olan Başkan Tekin, bu özel günde de kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergiledi. Engelli çocuklara annelik eden kadınların yaşadığı zorluklar ve gösterdikleri üstün gayret, bir kez daha toplumun tüm kesimlerine örnek olacak şekilde gün yüzüne çıktı. Pazaryeri'nde kadınların sesi daha gür çıkacak. Bizim önceliğimiz, kadınların daha güçlü, daha görünür ve daha desteklenmiş bireyler olarak toplumda yer almasını sağlamak. Annelerimize ve tüm kadınlarımıza olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK