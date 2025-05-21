Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Essen\'de Uluslararası İş Forumu\'na Katıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Uluslararası İş Forumu, Ödül Töreni ve Avrupa Belediye Başkanları Konseyi Kuruluş Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Uluslararası Entegrasyon Milletler Platformu (UEMP) ile Uluslararası Ticaret ve İş Birliği Konseyi (ATİK) ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa'daki yerel yönetimler arası diyaloğu güçlendirmeyi amaçladı. Farklı ülkelerden bürokratlar, akademisyenler, iş insanları ve sanatçılar etkinliğe katılım sağladı.

Tekin'den küresel iş birliği vurgusu

Avrupa Belediye Başkanları Konseyi Kuruluş Protokolü'nün imza töreninde sahnedeki yerini alan Tekin, Türkiye'nin yerel yönetim vizyonunu uluslararası platforma taşıyan isimlerden biri oldu. İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Lord Qurban Hussain, Komrat Belediye Başkanı Serghei Anastasov, Komrat Üniversitesi Rektörü Serghei Zaharia, Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen ve ATİK yetkilileri ile birlikte protokole imza atan Tekin, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, yerel kalkınmanın küresel iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirten Tekin, "Pazaryeri gibi küçük ancak vizyoner ilçeler, dünyayla entegre olmalı. Yerel yönetimler sınırları aşan iş birliklerine açık olmalıdır" dedi.

Kadın liderliği ve uluslararası temaslar

Tekin'in organizasyondaki aktif rolü, yerel yönetimlerde kadın liderliğinin gücünü gösterdi. Uluslararası aktörlerle temaslarda bulunan Tekin, yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Etkinliğin ödül töreninde, Tekin'e katılımı ve sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi. Geceyi tamamlayan gala yemeğinde ise uluslararası düzeyde belediye başkanları ve yöneticilerle temaslarını sürdürdü.

Pazaryeri küresel ağa dahil ediliyor

Zekiye Tekin'in Essen'deki diplomatik hamlesi, Pazaryeri'nin uluslararası ağlara entegrasyonu açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Avrupa Belediye Başkanları Konseyi'nin kuruluşunda imzası bulunan Tekin, bölgesel kalkınma hedeflerini küresel perspektifle şekillendirmeye devam ediyor. - BİLECİK