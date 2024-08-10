Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin,makam arabasını gelin arabası yaptı.
Berk ve Mervenur çiftçinin isteğini kıramayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makam arabasını süsleterek Söğüt ilçesinden gelin almaya gönderdi. Gelin alınışı sonunda damat ve gelin memnuniyetini dile getirerek Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. Başkan Tekin'de gençlere mutluluklar diledi. - BİLECİK
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