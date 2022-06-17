Pazaryeri Belediye Mezbahası'nda kesim ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Pazaryeri Belediye Mezbahası'nda kesim ücretleri belli oldu

17.06.2022 10:48
Pazaryeri Belediye Mezbahası'nda kesim ücretleri belli oldu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında, "Pazaryeri Belediyesi Mezbahası'nda büyükbaş hayvan kesimi 400 TL artı KDV olarak belirlenirken, soğuk hava deposu günlük 50 lira olarak belirlendi" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında, "Pazaryeri Belediyesi Mezbahası'nda büyükbaş hayvan kesimi 400 TL artı KDV olarak belirlenirken, soğuk hava deposu günlük 50 lira olarak belirlendi" dedi.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığımız toplantıda KDV dahil 900 lira büyükbaş kurban başına, 150 lira soğuk hava deposu günlük olarak belirlenmiş olup, İslami şartlara göre 7 hisseye bölünebildiğini hesap ederek kişi başına 128,57 TL düşmekte idi. Vatandaşlarımızın talebi üzerine yeniden karar alarak büyük baş kurban kesim ücreti 400 TL artı KDV, soğuk hava deposu günlük 50 lira olarak belirlendi. Tahmini kişi başına düşecek olan rakam 67,42 TL olarak belirlendi. Aldığımız kararlar ticarethane işletmek adına değil belediyemizin bu iş için zorunlu giderlerini karşılamak içindir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediye Mezbahası'nda kesim ücretleri belli oldu - Son Dakika

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