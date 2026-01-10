Pazaryeri Belediye Meclisi\'nden kritik kararlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisi'nde kritik kararlar alındı.

Pazaryeri ilçesinin geleceğine yön verecek önemli konuların ele alındığı toplantıda, gündemde yer alan tüm maddeler görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıda Denetim Komisyonu seçimi, 2026 yılı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi gibi idari konular görüşüldü. Bunun yanı sıra, ilçenin şehirleşme sürecini yakından ilgilendiren imar planı düzenlemeleri de meclis gündeminde yer aldı. Bu kapsamda Çarşı Mahallesi 109 ada 1-10 parseller, 110 ada 16 parsel ve 111 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notları ile İmar Komisyonu Raporu meclis üyelerinin onayıyla kabul edildi. Ayrıca AKSA Bolu-Bilecik Doğal Gaz A.Ş. üyeliği, Bilecik Mermertaş üyeliği seçimleri ile Kadir Mete'ye ait dilekçe de görüşülerek karara bağlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması adına uyum ve birlik içerisinde çalışan Belediye Meclis Üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Alınan kararların Pazaryeri'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK