Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

08.03.2022 11:21
Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik denetim yaparak, incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik denetim yaparak, incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Zabıta ekipleri marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Konuya ilgin açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Zabıta personelimiz bu gün marketlerde incelemelerde bulundu. Hemşehrilerimizin refahı önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı
Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

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Bilecik Belediyesi ekipleri gıda denetimi yaptı Bilecik Belediyesi ekipleri gıda denetimi yaptı

Vahit Kirişci, Pazaryeri, Bilecik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı - Son Dakika


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