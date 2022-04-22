Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

22.04.2022 09:08
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

Pazaryeri Belediyesi tarafından verilen iftarda yaklaşık 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Pazaryeri Belediyesi tarafından verilen iftarda yaklaşık 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa'nın Kestel ilçe Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla Pazaryeri'nde iftar organizasyonu gerçekleştirildi. İlçe merkezinde düzenlenen programa; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlahi ve tasavvuf musikisi dinletisiyle devam eden programda vatandaşlara hitap eden Vali Kızılkaya, "Ramazanın bu mutluluğunu, kardeşliğini, dostluğunu bu sofrada paylaşmak gerçekten hepimiz için son derece mutluluk verici ve gurur duyucu. Rabbim bu huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, bozmasın. Sonsuza kadar birlik beraberlik içerisinde bu vatan toprağında hep beraber yaşayalım. Bizler, çocuklarımız, torunlarımız bu şekilde ilelebet bu bayrak altında mutlu mesut şekilde nice Ramazanlar geçirsinler" dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşlara ve protokole katılımlarında dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

YORUMLAR
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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde 4 bin vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


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