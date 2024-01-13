Pazaryeri ilçesinde kar yağışıyla birlikte boza ve helva tüketimi artıyor

Bilecik ve ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Pazaryeri ilçesinde üretilen boza ve helvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pazaryeri ilçesinde 88 yıldır üretimi gerçekleştirilen boza ve helva kış aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya devam ederken ilçede 4 mevsim bakır kazanlarda üretilen helvada vatandaşlar tarafından tüketilmeye devam ediliyor. Pazaryerinde 4 kuşaktır boza üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan Bilecik'te üretilen Pazaryeri bozasının Türkiye'de tanınan bir lezzet, adeta vitamin deposu olduğunu söylerken, "Bozanın, çocukların kemik gelişimini güçlendirmeye, annelerin sütünü artırmaya ve bağırsaklardaki çalışmayı hızlandırmaya faydasının olduğu ifade edip, ilçede kar yağışı nedeniyle boza ve helva tüketiminin arttı" dedi. - BİLECİK