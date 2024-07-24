Pazaryeri Kaymakamı Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemede bulundu - Son Dakika
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Pazaryeri Kaymakamı Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemede bulundu

Pazaryeri Kaymakamı Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemede bulundu

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik-Bozüyük karayolunda trafik akışını değerlendirdi. Kaymakam Kahraman, güvenli trafik akışının önemini vurguladı.

24.07.2024 09:53
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman Bilecik- Bozüyük karayolunda incelemede bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemelerde bulunarak trafik akışını değerlendirdiler. Kaymakam Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Kuş'tan karayolu hakkında detaylı bilgiler alarak trafik akışının güvenliğinin ön planda olması gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri Kaymakamı Bilecik-Bozüyük karayolunda incelemede bulundu - Son Dakika

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