Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 15 Temmuz öncesi esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde düzenlenen program kapsamında ilçe esnafı ziyaret edilerek vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dilenirken, vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi. Program kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Kara ile Başkan Tekin, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına sahip çıkışının simgesi olduğunu belirterek, bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. - BİLECİK