Pazaryeri'nde Gebe Eğitim Sınıfı Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Pazaryeri'nde Gebe Eğitim Sınıfı Tamamlandı

Pazaryeri\'nde Gebe Eğitim Sınıfı Tamamlandı

Anne adayları için düzenlenen eğitimler başarıyla tamamlanarak sertifikalar verildi.

27.03.2025 11:06
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Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'nde anne adayları için düzenlenen Gebe Eğitim Sınıfı eğitimlerini başarıyla tamamlandı.

Altı hafta süren eğitim programı kapsamında gebelik süreci, normal doğum, bebek bakımı, anne sütünün önemi, gebelikte beslenme ve diş sağlığı gibi hayati konular ele alındı. Dr. Erim Berkim Eker, Ebe Melike Nur Dursun ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı tarafından verilen eğitimler sonunda anne adaylarına sertifikaları takdim edildi. Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı, eğitimin verimli geçtiğini belirterek, gelecek dönemlerde daha fazla katılım beklediklerini vurguladı.

Anne adayları, bilinçli bir hamilelik süreci geçirmek ve doğum sonrası süreçlere daha hazırlıklı olmak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. İlçede düzenlenen bu tür programların artırılması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde Gebe Eğitim Sınıfı Tamamlandı - Son Dakika

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