Pazaryeri\'nde güçlü kadın dayanışması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ve Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara'nın eşi İrem Kara ile birlikte hane halkı ziyaretleri yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye, kadınların sosyal hayata katılımı ve aile yapısının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Son günlerde Pazaryeri genelinde gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle vatandaşların gönüllerine dokunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Zeynep Sözer ve İrem Kara ile birlikte yürütülen hane ziyaretlerini değerlendirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, özellikle kadınların sosyal hayata katılımı, aile yapısının güçlendirilmesi ve gönül belediyeciliği vurgusu ön plana çıktı.

"Bu ilçede kapılar da gönüller de açık"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sahada olmasının toplumun her kesimine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazaryeri'nde gönül belediyeciliğini esas alıyoruz. Her kapıyı çalıyor, her haneye samimiyetle dokunuyoruz. Valimizin kıymetli eşi Zeynep Sözer ve Kaymakamımızın eşi İrem Kara ile birlikte bu çalışmaları değerlendirmekten büyük memnuniyet duydum. Kadınların elinin değdiği her yerde sevgi, güven ve dayanışma artıyor. Açılmayacak kapı, ulaşılmayacak gönül kalmayacak."

"Kadınların sahadaki gücü toplumu birleştiriyor"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ise Pazaryeri'nde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Pazaryeri'nde gördüğümüz tablo son derece kıymetli. Ev ziyaretleriyle vatandaşların birebir dinlenmesi, ihtiyaçlarının yerinde görülmesi çok önemli. Kadınların öncülük ettiği bu gönül köprüleri, toplumsal birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor. Başkanımız Zekiye Tekin'in bu konudaki hassasiyeti takdire şayan" dedi.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, ev ziyaretlerinin artarak devam edeceği, özellikle yaşlılar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Zeynep Sözer ve İrem Kara daha sonra Kınık Köyünde çömlekle özdeşleşen Kınık Köyü'nün emekçi kadınlarıyla bir araya geldi. - BİLECİK