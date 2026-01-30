Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması

Pazaryeri\'nde güçlü kadın dayanışması
30.01.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ve Pazaryeri Kaymakamı'nın eşi İrem Kara ile birlikte hane ziyaretleri yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sosyal hayata katılımını ve aile yapısının güçlendirilmesini vurguladı. Ziyaretlerde samimi bir atmosferde kadınların toplumsal rolü ve gönül belediyeciliği konuları ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ve Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara'nın eşi İrem Kara ile birlikte hane halkı ziyaretleri yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye, kadınların sosyal hayata katılımı ve aile yapısının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Son günlerde Pazaryeri genelinde gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle vatandaşların gönüllerine dokunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Zeynep Sözer ve İrem Kara ile birlikte yürütülen hane ziyaretlerini değerlendirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, özellikle kadınların sosyal hayata katılımı, aile yapısının güçlendirilmesi ve gönül belediyeciliği vurgusu ön plana çıktı.

"Bu ilçede kapılar da gönüller de açık"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sahada olmasının toplumun her kesimine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazaryeri'nde gönül belediyeciliğini esas alıyoruz. Her kapıyı çalıyor, her haneye samimiyetle dokunuyoruz. Valimizin kıymetli eşi Zeynep Sözer ve Kaymakamımızın eşi İrem Kara ile birlikte bu çalışmaları değerlendirmekten büyük memnuniyet duydum. Kadınların elinin değdiği her yerde sevgi, güven ve dayanışma artıyor. Açılmayacak kapı, ulaşılmayacak gönül kalmayacak."

"Kadınların sahadaki gücü toplumu birleştiriyor"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ise Pazaryeri'nde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Pazaryeri'nde gördüğümüz tablo son derece kıymetli. Ev ziyaretleriyle vatandaşların birebir dinlenmesi, ihtiyaçlarının yerinde görülmesi çok önemli. Kadınların öncülük ettiği bu gönül köprüleri, toplumsal birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor. Başkanımız Zekiye Tekin'in bu konudaki hassasiyeti takdire şayan" dedi.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, ev ziyaretlerinin artarak devam edeceği, özellikle yaşlılar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Zeynep Sözer ve İrem Kara daha sonra Kınık Köyünde çömlekle özdeşleşen Kınık Köyü'nün emekçi kadınlarıyla bir araya geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:01:47. #7.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.