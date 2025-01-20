Pazaryeri\'nde Tarımsal Faaliyetler Gözden Geçirildi

Yerel

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek ilçede yapılacak olan tarımsal faaliyetler görüşüldü.

Başkan Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve beraberindeki heyet, Müdür Yoldaş'ı makamında ziyaret etti. Müdür Yoldaş, AK Parti heyeti ile bir süre görüşerek sohbet ederken misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK