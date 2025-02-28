Pazaryeri'nde Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pazaryeri'nde Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Pazaryeri\'nde Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Pazaryeri'nde modern hükümet konağı, kamu hizmetlerini tek çatı altında topladı. Vatandaşlar için daha konforlu.

28.02.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Modern mimarisi ve geniş hizmet alanlarıyla dikkat çeken bina, ilçedeki kamu hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasını sağladı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, yeni hükümet konağının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki kamu hizmetlerinin daha düzenli ve verimli hale geleceğini belirtti. Kahraman, "Vatandaşlarımızın devletle olan işlerini daha konforlu bir ortamda yapabilmesi için modern bir bina kazandırdık. Tüm kamu hizmetlerini tek birim altında toplayarak halkımıza kolaylık sağlıyoruz. Yeni bina, geniş bekleme alanları, engelli dostu yapısı ve teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor. Tapu, nüfus, sosyal yardımlaşma ve mal müdürlüğü gibi birçok birim, artık aynı çatı altında hizmet veriyor. Pazaryeri ilçesi, yeni hükümet konağı ile birlikte kamu hizmetlerinde daha modern ve etkin bir döneme adım atmış oldu. Vatandaşlar, artık tek bir merkezde işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryeri, Hükümet, bilecik, Emlak, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.