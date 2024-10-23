Pekmez ve Üzümle Soğuk Havaya Direnç

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Pekmez ve kuru üzüm soğuktan koruyor

KIRŞEHİR - Soğuk hava şartlarında vücut direncini arttırmak ve rüzgar etkisinden korunmak için Kırşehir'de, aktarlar üzüm ve pekmez ikilisini öneriyor.

Tarihi Uzun Çarşıda aktarlık yapan Ünsal Gümüş, üzüm ve pekmez tüketiminin soğuk havalarda vücut sıcaklığını korumada en önemli iki etken olduğunu söyledi. Gümüş, "Soğuk havalarda vücudun ısısını yüksek tutan iki önemli etken maddesi pekmez ve üzümdür. İnsanlar, ilk tüketimlerinde vücudum ısınsın ve hastalıklarım geçsin istiyorlar fakat bu mümkün değil" dedi.

Sürekli kullanımla fayda sağlanabileceğini aktaran Gümüş, "Vücut ısısı kadar vücutta oluşan mikropları da pekmez ve üzüm kırıcı etkiye sahiptir. Anadolu'da insanların en büyük problemi yağış beklenen oranda olmadığından ayaz olması. Bu nedenle de vücut ısısının artması için üzüm ve pekmez ikilisine ihtiyaç vardır. Şu anda bu iki ürün en çok satanlar arasında" diye konuştu.

Pekmez ve üzüm almak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar ise faydalarını bildiklerini ve kış mevsimi öncesinde de fayda görmek için aktarların yolunu tuttuklarını belirtti.