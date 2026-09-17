Pelitözü Mahallesinin sokakları kilit parke oluyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü Mahallesi'nde devam eden kilit parke çalışmalarını inceledi.

Pelitözü Mahallesi'nde belediye tarafından önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Başkan Subaşı, vatandaşları kış mevsiminden önce güzel yollara kavuşturmaya gayret ettiklerini kaydetti. Kış öncesinde yürütülen çalışmalarla mahalle sakinlerinin daha güzel ulaşım imkanına kavuşacağını hatırlatan Başkan Subaşı, " Pelitözü Mahallemizde kilit parke çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yolumuzu daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirerek mahallemizin önemli bir ihtiyacını daha çözüme kavuşturuyoruz. Kentimizin her noktasında yaşam kalitesini artıran çalışmalarımızı sürdürüyor; Bilecik'imizi adım adım daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha estetik bir kent haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri Başkan Subaşı'na teşekkür etti

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen ve mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Subaşı'nın kendi mahallelerine olan ilgisi ve takibinden dolayı mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, desteklerinin devam etmesini istedi.