Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Serkan Sayın İçin Mevlit Okutuldu

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehadetinin üçüncü gününde mevlidi şerif okutuldu.

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine teröristlerle yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın için mevlit okutuldu. Haci Guli Balta Taziye evinde öğle namazına doğru başlayan programda Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın ve tüm şehitlerimiz dualarla rahmet dilendi.

Mevlide katılan Vali Osman Varol, Şehit Piyade Uzman Çavuş'un babası Hacı Ali Sayın'a başsağlığı ve sabır dileyerek yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. - ADIYAMAN