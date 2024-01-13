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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok devlet yetkilisi ve vatandaş katıldı. Şehidin ailesi ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan son yolculuğuna uğurlandı
13.01.2024 - 14:45,
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da, "Peygamber efendimize komşu oldun oğlum" sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

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