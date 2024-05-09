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Pencereden düşen 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadın üçüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Girne Mahallesi 2208 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Demir isimli yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in ölüm haberini alan kızı ve diğer yakınlarının sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.