Pencereden düşen 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Pencereden düşen 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadın, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Girne Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yaşlı kadının düştüğünü görenler durumu hemen bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızı ve diğer yakınları ise ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.05.2024 17:39
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Pencereden düşen 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadın üçüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Girne Mahallesi 2208 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Demir isimli yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in ölüm haberini alan kızı ve diğer yakınlarının sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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