Pendik'te 15 Temmuz'un 10. yılında dev bayrak yürüyüşü - Son Dakika
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Pendik'te 15 Temmuz'un 10. yılında dev bayrak yürüyüşü

Pendik\'te 15 Temmuz\'un 10. yılında dev bayrak yürüyüşü
15.07.2026 23:29  Güncelleme: 23:41
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Pendik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar dev Türk bayrağıyla yürüdü.

Pendik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar dev Türk bayrağıyla yürüdü. Şehitler ve gaziler için duaların edildiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Pendik sokaklarında taşınan dev Türk bayrağı dron ile görüntülendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul Pendik'te de anma programları düzenlendi. Pendik Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açılan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı fotoğraf sergisiyle başladı. Sergide, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında daha sonra Gazipaşa Meydanı'nda Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürürken, dev Türk bayrağı da Pendik sokaklarında taşındı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Daha sonra sahne alan sanatçılar tarafından seslendirilen marş ve türkülere vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Öte yandan, Pendik sokaklarında vatandaşların omuzlarında taşınan dev Türk bayrağı dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik'te 15 Temmuz'un 10. yılında dev bayrak yürüyüşü - Son Dakika

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