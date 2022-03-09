Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı

09.03.2022 09:50

Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL Pendik Belediyesi ekipleri, Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik olarak vatandaşların mağdur olmaması adına hazırlıklarını tamamladı.

Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL Pendik Belediyesi ekipleri, Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik olarak vatandaşların mağdur olmaması adına hazırlıklarını tamamladı. 475 kişilik personel, 81 araç ve tüm donanımlarıyla Pendik Belediyesi AKOM'dan hareket ederek kentin kritik bölgelerinde karla mücadele için önlem alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısıyla Pendik Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, Perşembe günü beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Perşembe gününden itibaren beklenen kar yağışına karşı 475 kişilik ekip 81 araçla ilçe genelinde önlem aldı. Tüm araç ve donanımlar Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden hareket ederek kentin kritik bölgelerine doğru devam etti. Özellikle yüksek rakımlı olması nedeniyle Aydos Ormanı bölgesinde başta olmak üzere oluşabilecek buzlanmaya karşı tuz yüklü kamyonlar da hazır hale getirildi.

Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı
Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı
Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Tragger, Pendik, AKOM, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
09:48 ABD'li yayıncının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Paylaşım hemen silindi
09:45 Rusya, ekonomik önlemler almaya devam ediyor! Merkez Bankası döviz satışını askıya aldı
09:39 Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor
09:29 Böyle vicdansızlık görülmedi! Köprüden atladı, 5 araç üzerinden geçti
09:28 Son Dakika! İstanbul'da önlemler artıyor! Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın toplam 205 sefer iptal edildi
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement