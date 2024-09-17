Pendik Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Desteği - Son Dakika
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Pendik Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Desteği

Pendik Belediyesi\'nden Engellilere İstihdam Desteği

Pendik Belediyesi, Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle engellilere yönelik 'Engelli-İşveren Buluşmaları' düzenleyerek iş arayan engelli bireylerle işverenleri bir araya getiriyor. Program, iki haftada bir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

17.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Pendik Belediyesinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle engellilere yönelik düzenlediği "Engelli-İşveren Buluşmaları" Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki haftada bir yapılan program sayesinde işveren ile iş arayan engelli vatandaşlar yüz yüze buluştu.

Pendik Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik desteği sürüyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle engellilere yönelik "Engelli - İşveren Buluşmaları" devam ediyor. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla otomotivden gıdaya yine onlarca firma iş arayan engellilerle buluştu. İş arayan engelli bireyler, nitelikleri doğrultusunda iş başvuru formu doldurup firma yetkilileriyle görüştü.

İki haftada bir düzenleniyor

Pendik Belediyesi, Engelli-İşveren Buluşmalarını periyodik olarak düzenliyor. Program, iki haftada bir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İlçe dışından da katılımın olduğu "buluşmadan" yılda yaklaşık 900 kişi yararlanıyor. Engelli-İşveren Buluşmalarıyla engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıların hafifletilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi'nden Engellilere İstihdam Desteği - Son Dakika

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