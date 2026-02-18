Pendik'te mehter marşlarıyla ramazan coşkusu yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Pendik'te mehter marşlarıyla ramazan coşkusu yoğun ilgi gördü

Pendik'te mehter marşlarıyla ramazan coşkusu yoğun ilgi gördü
18.02.2026 22:28  Güncelleme: 22:38
Pendik Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu çocuklarla buluşturmak amacıyla 'Çocuklarla Ramazan'ı Karşılama Şenliği' etkinliği düzenledi. Mehter Takımı eşliğinde yapılan fener alayı yürüyüşü ve hediye dağıtımı ile renklenen programa çok sayıda çocuk ve aile katıldı.

Pendik'te Ramazan ayının coşkusunu çocuklarla buluşturmak amacıyla belediye tarafından "Çocuklarla Ramazan'ı Karşılama Şenliği" düzenlendi. Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü ve hediye dağıtımıyla renklenen programa çok sayıda çocuk ve aile katıldı. Yürüyüş drone ile havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi, 2026 Ramazan Etkinlikleri kapsamında "Çocuklarla Ramazan'ı Karşılama Şenliği" programı gerçekleştirdi. Program kapsamında Mehter Takımı eşliğinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Pendik Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen program Pendik Sahil Meydanı'nda başladı. Programa katılan çocuklar, aileleri ve vatandaşlar, Mehter Takımı'nın icra ettiği marşlar eşliğinde fener alayı yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Sahil Meydanı'ndan Gazi Paşa Caddesi üzerinden Pendik Çarşı Camii'ne kadar sürdü. Program, yürüyüşün ardından Pendik Çarşı Camii önünde sona erdi. Etkinlikte yer alan çocuklara, Pendik Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan fener alayı yürüyüşü havadan görüntülendi.

"Ramazanın bereketini paylaşıyoruz "

Yürüyüşe katılan Emre Yazıcı, "11 ayın sultanı Ramazan'a büyük bir heyecanla girdik. Çocuklarımız dünden beri çok heyecanlı. Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ayı olan Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamak için buradayız. Ailecek katıldık, fener alayı yürüyüşüyle Ramazan'ı karşılıyoruz. Bu güzel organizasyon için Pendik Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir etkinlik olmuş" diye konuştu. - İSTANBUL

