Pendik'te Kaykay, Paten, Scooter Yarışları Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pendik'te Kaykay, Paten, Scooter Yarışları Coşkusu

Pendik\'te Kaykay, Paten, Scooter Yarışları Coşkusu
25.05.2025 15:43  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları' genç sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere ödüller verilirken, etkinlik Ahmet Mınguzzi anısına gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve Mattia Ahmet Mınguzzi'nin adı verilen 'Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları'nda minikler ve gençler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve Mattia Ahmet Mınguzzi'nin adı verilen 'Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu. Çamlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minikler 700 metrelik, büyükler ise 1700 metrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışların startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye giren katılımcılara hediye çekleri, tüm sporculara ise özel tasarım tişört ve hatıra madalyaları takdim edildi. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte sporla buluşan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "'Kaykay, Paten, Scooter Yarışları'mız artık geleneksel hale geldi. Bu yıl anlamlı bir isimle bu etkinliği yapıyoruz. Yakın zamanda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi kardeşimiz adına bir spor salonu açmıştık. Bugün de kaykay festivalimizi Ahmet Minguzzi anısına gerçekleştiriyoruz. Onun da çok sevdiği kaykay spor alanını Pendik Koru'da yeni bir alan yaparak yaşatmaya devam edeceğiz. Onun ismini yaşatmak bizim için önemli" diye konuştu. Etkinliğe katılan öğrenciler ise, "Spor Kompleksi'nin açılışının ardından böyle bir etkinlik düzenlediler. İyi ki varlar" diyerek Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Scooter, Pendik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Kaykay, Paten, Scooter Yarışları Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
15:04
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:10
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi
Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:24
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 16:12:00. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik'te Kaykay, Paten, Scooter Yarışları Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.