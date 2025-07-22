Pendik'te Sıcak Havada Yumurta Pişirme Deneyi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pendik'te Sıcak Havada Yumurta Pişirme Deneyi

Pendik\'te Sıcak Havada Yumurta Pişirme Deneyi
22.07.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir esnaf, 40 derece sıcaklıkta asfaltta yumurta pişirip yedi. Mizahi deney ilgi uyandırdı.

Pendik'te bir esnaf, 40 dereceyi bulan sıcak havayı fırsata çevirdi. Çevredekileri hayrete düşüren görüntülerde kaldırımın ortasına bıraktığı tavada yumurta pişiren vatandaş, sonrasında ise asfaltın kenarına oturarak pişirdiği yumurtayı afiyetle yedi.

Son günlerde ülkenin pek çok yerinde yaşanan kavurucu sıcaklar İstanbul'u da etkisi altına almaya devam ediyor. Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan 'asfaltta yumurta pişirme' görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş; kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi. Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görülürken, ortaya çıkan ilginç manzara bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yarım saat boyunca asfalttaki sıcaklıkla yumurtasının pişmesini bekleyen Kuş'un, pişen yumurtayı yine asfalt üzerine oturarak yemesi ise görenleri hayrete düşürdü.

"Pişmesi 15-20 dakika sürdü, kuru kuru gitmez diye yanına çay söyleyip yedim"

Esnaf Ünsal Kuş, asfaltta yumurta pişirme deneyini bunaltıcı sıcaklıklara mizahi şekilde yaklaşmak amacıyla yaptığını ifade etti. Deneyi olumlu sonuçlanan ve yumurtasının lezzetli bir şekilde piştiğini dile getiren Kuş, "Maalesef dükkanda pek iş yok, biz de can sıkıntısından böyle mizahi bir şey yapalım istedik. Hava bugün çok sıcak, yumurtayı koyduğun zaman pişiyor. Bizimki de öyle oldu, ben zaten orta pişmiş seviyorum, o yüzden 15-20 dakika tuttum ama bir 5-10 dakika daha olsaydı tam pişmiş olacaktı. Yumurta da kuru kuru yenmiyor diye arkadaştan çay getirmesini rica ettim, oturdum çay içip yumurtamı yedim. Yoldan geçenler bana bakıyordu tabii, 'Pişti mi, güzel oldu mu?' diye soranlar oldu. Bence güzeldi, onlar da araçların ya da asfaltın üstünde pişirmeyi deneyebilirler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, Pendik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Sıcak Havada Yumurta Pişirme Deneyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı

09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
15:55
RAMS Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
15:42
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Sıcak Havada Yumurta Pişirme Deneyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.